Nominations et renouvellements au sein de la Conférence des évêques de France

Les évêques réunis en Assemblée plénière en mars 2021 ont élu à compter du 1er juillet 2021 :

Monseigneur Bruno Feillet , évêque auxiliaire de Reims, président du Conseil famille et société pour un second mandat,

Monseigneur Antoine Hérouard , évêque auxiliaire de Lille, membre du Conseil famille et société, à la Commission des épiscopats de l'Union européenne (COMECE) pour un second mandat,

Monseigneur François Touvet , évêque de Châlons-en-Champagne, président du Conseil pour la communication,

Monseigneur Luc Crepy , évêque de Versailles, président du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie.

Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, président de la Cellule dérives sectaires comme successeur de Mgr Alain Planet, évêque de Carcassonne qui en avait la charge depuis 6 ans.

Le Conseil permanent a nommé à compter du 1er juillet 2021 :

Monseigneur François Jacolin , évêque de Luçon, membre de la Commission épiscopale pour la vie consacrée,

Monseigneur Michel Pansard , évêque d'Evry-Corbeil-Essonnes, membre de la Commission épiscopale pour la mission universelle de l'Eglise,

Monseigneur Laurent Le Boulc'h , évêque de Coutances et Avranches, membre du Conseil pour les mouvements et les associations de fidèles,

Monseigneur Norbert Turini, évêque de Perpignan – Elne, membre du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux.

Au sein du Secrétariat général

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a nommé :

Madame Karine Dalle , Secrétaire générale adjointe et directrice de la communication, à plein temps à partir du 1er septembre 2021 pour un mandat de 3 ans renouvelable,

Madame Christine Naline , Secrétaire générale adjointe, à temps complet, à partir du 1er septembre 2021 pour un second mandat de 3 ans,

Monsieur Ambroise Laurent , Secrétaire général adjoint et chargé des questions économiques, sociales et juridiques, à temps partiel, à partir du 1er septembre 2021 pour un second mandat de 3 ans.

le Père Éric Mouterde, Secrétaire général adjoint, à temps plein à partir du 1er septembre 2021, pour un premier mandat de trois ans.

Au sein des Services nationaux de la Conférence des évêques de France

Le Conseil permanent a nommé :

Le Père Miguel Desjardins (Communauté du Chemin Neuf), directeur du Service national pour l’unité des chrétiens (SNUC), à mi-temps, à partir du 1er septembre 2021 pour un mandat de 3 ans renouvelable,

Le Père Vincent Breynaert (Communauté du Chemin Neuf), directeur du Service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV) à plein temps, à partir du 1er septembre 2021 pour un second mandat de 3 ans,

Le Père Grégoire Catta , s.j, directeur du Service national Famille et Société (SNFS) à 3/4 temps, à partir du 1er septembre 2021 pour un second mandat de 3 ans,

Madame Bernadette Melois, directrice du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle, à plein temps, à partir du 1er septembre 2021 pour un deuxième mandat de 3 ans prolongeable 1 an.

Autres nominations

Le Conseil permanent a nommé à compter du 1er juillet 2021, le Cardinal Jean-Pierre Ricard, Monseigneur Bertrand Lacombe et Monseigneur Jacques Habert, membres du Conseil d’orientation du Sanctuaire de Lourdes pour 3 ans, les autres membres seront nommés lors du Conseil Permanent de septembre.

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, a nommé membres de la Cellule des dérives sectaires pour un mandat de 3 ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, Madame Anne Sudan, Monsieur Gérard Benoist, le Père Olivier Ribadeau Dumas.

Monseigneur Vincent Jordy, archevêque de Tours, président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat a nommé Madame Catherine Chevalier, déléguée pastorale en charge de la catéchèse pour la famille, l’enfance et l’éveil à la foi.

Monseigneur Jérôme Beau, archevêque de Bourges et président de la Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, a nommé :

Monsieur François Fayol , diacre coordinateur du Comité National du Diaconat pour une durée de 3 ans du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2024,

le Père Pierre Delort-Laval , prêtre délégué auprès du Diaconat Permanent pour une durée de trois ans du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 pour un second mandat,

le Père Olivier Peyron , membre de l'équipe des formateurs du Séminaire pontifical français pour une durée de 3 ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024,

le Père Luc-Marie Lalanne , outre sa mission d'official auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi, membre de l'équipe des formateurs du Séminaire pontifical français pour une durée de 3 ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024,

le Père Alexis de Brebisson, conseiller ecclésiastique pour l'Œuvre des campagnes pour une durée de 3 ans du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 pour un second mandat.

Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence et président de la Commission épiscopale pour la vie consacrée, a nommé Monsieur François Genillon membre du Service Accueil et Médiation pour la vie religieuse et communautaire (SAM) pour une durée de 3 ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 pour un second mandat.

Monseigneur Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris et président de la Commission épiscopale pour la Mission universelle de l’Église, a nommé le Père Elie Delplace Coordinateur pastoral de la Cellule accueil du Service national mission et migrations à mi-temps, pour une durée de 3 ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024.

Monseigneur Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims et président du Conseil famille et société, a nommé :

Monsieur Bruno Lachnitt , diacre, aumônier général des prisons au pôle Santé-Justice du Service national famille et société, à mi-temps, pour une durée de 3 ans du 1er septembre 2021 au 31 août 2024,

Monsieur Michel Roy en tant que bénévole, à mi-temps, directeur-adjoint du Service national famille et société en charge du pôle Société et Secrétaire général de Justice et Paix pour une durée de deux ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023,

Monsieur Pascal Balmand, outre sa mission de chef de projet pour l'action engagée par la CEF sur la « transformation écologique », chargé de mission « Ecologie et Société » au pôle Société du Service national famille et société, du 1er septembre 2021 au 5 janvier 2023.

Monseigneur François Fonlupt, évêque d’Avignon et président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles a nommé :