Le père Vincent Sénéchal devient le supérieur général des Missions Etrangères de Paris

Né en 1972, le Père Vincent Sénéchal a été ordonné prêtre du diocèse du Mans au titre des Missions Étrangères de Paris (MEP) le 24 juin 2001.

Docteur en théologie biblique de la Katholieke Universiteit Leuven et de l’Institut Catholique de Paris (thèse publiée en 2009 chez Walter de Gruyter, Berlin), il a servi comme missionnaire au Cambodge de 2007 à 2016, période durant laquelle il exerce plusieurs ministères : vicaire puis curé de paroisse, enseignant au séminaire et pour la formation de cadres laïcs, secrétaire général et chancelier du Vicariat Apostolique de Phnom Penh, représentant catholique à la Société Biblique du Cambodge, membre du comité de traduction du missel romain en khmer, aumônier d’étudiants. Il est également pendant cette période professeur invité à l’Institut Pontifical Saint-Pierre de Bangalore. Élu vicaire général des MEP en 2016, chargé à ce titre de la coordination des services généraux de la Société, il s’occupe tour à tour de la communication, de l’animation missionnaire et de la chapelle et de l’Institut de Recherche France Asie dont il devient président en 2021. Depuis 2019, il est également responsable de la formation des séminaristes MEP.

Le 26 juin 2021, date de la nomination du Père Gilles Reithinger comme évêque auxiliaire de Strasbourg, il lui succède comme supérieur général des MEP.