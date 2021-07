Le Séminaire Saint-Pierre (FSSP) publie deux fois par an une lettre aux Amis pour donner quelques nouvelles du Séminaire. Dans son éditorial, l’abbé Vincent Ribeton, FSSP, recteur du Séminaire évoque la nécessaire prière pour demander de Saints Prêtres. Il parle égament des travaux qui vont être réalisés cet été pour agrandir la chapelle du Séminaire.

Chers amis et bienfaiteurs,

En France, il est de coutume d’ajouter aux louanges divines, récitées lors de l’Exposition du Saint-Sacrement, cette triple invocation : Mon Dieu, donnez-nous des prêtres, en précisant lors de la dernière répétition : donnez-nous de saints prêtres ! Il importe en effet au plus haut point que les prêtres ne soient pas des mercenaires, mais bien des bons pasteurs, prêts à se sacrifier en tout pour aller chercher les brebis perdues, pour paître le troupeau confié, et pour le défendre contre les loups.

Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis (Jn X, 11) ! Notre-Seigneur Jésus-Christ a réalisé cela en mourant sur la croix, de sorte que chaque prêtre doit s’offrir totalement, à l’imitation du Seigneur, et devenir avec Lui une vivante hostie.

Cette dimension sacrificielle a été trop souvent oubliée, entraînant de désastreuses conséquences quant à l’ascèse et à la discipline de vie des prêtres, et par suite, quant à leur attitude envers les âmes. Le Pontifical Romain, qui contient les rites de l’ordination sacerdotale, enseigne pourtant aux futurs prêtres combien il est nécessaire d’imiter dans leur vie le mystère célébré à l’Autel. La Sainte Liturgie souligne par là quel grand combat spirituel ont à livrer les prêtres, ainsi que les séminaristes, qui sont les prêtres de demain. Vous êtes en droit d’attendre leur sainteté, et pour ne pas défaillir, ils comptent également sur votre soutien, car la prière les uns pour les autres est la plus grande force. Soyez assurés, chers amis et bienfaiteurs, de la fidèle union de nos séminaristes et prêtres à toutes vos intentions, spécialement au moment d’offrir le Saint-Sacrifice de la Messe.

abbé Vincent Ribeton, recteur