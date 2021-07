Messes dans la forme extraordinaire dans le diocèse de Versailles cet été

Si le nombre de messes célébrées en province et sur le litoral augmentent en été, celles grandes villes et de la région parisienne notamment se réduisent avec les migrations estivales.

Changements pour juillet et août 2021

78000 Versailles – Chapelle de l’Immaculée Conception (FSSP)

Dimanche et fêtes 9h00, 10h15 (chantée), 11h45 et 19h00 ; lundi, mercredi et vendredi 19h00, mardi et jeudi 9h00, samedi 11h00

78000 Versailles – Eglise Notre-Dame des Armées (Diocèse)

Dimanche et fêtes 9h00, 10h30 et 19h00, lundi à samedi 19h00

78150 Le Chesnay – Eglise Saint Germain (Diocèse)

Dimanche et fêtes (juillet) : 11h00 ; (août pas de messe)

78560 Le Port-Marly – Eglise Saint-Louis (ICRSP)

Dimanche et fêtes 10h00 et 18h30 ; lundi à samedi 11h00 (Aucune messe en semaine en août)

78660 Saint-Martin de Bréthencourt – Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul (FSSP)

Dimanche et fêtes 9h00 (sauf 8 août : 11h00)