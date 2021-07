L’institut Docteur Angélique n’est pas reconnu par les diocèses de Tournai et de Namur

Il existe depuis 2015 en Belgique une structure nommée “institut Docteur Angélique“, initiée par un ancien professeur d’histoires des religions dans le secondaire privé belge, un certain Arnaud Dumouch – cette dernière prétend remettre des formations diplômantes en théologie et partager des enseignements théologiques gratuits en vidéos. Arnaud Dumouch affirme que sa structure est reconnue par un ancien vicaire épiscopal à l’enseignement du diocèse de Namur, aujourd’hui décédé, et partant par le diocèse de Namur.

Des fidèles ont récemment contacté le diocèse de Tournai – où vit Arnaud Dumouch – et le diocèse de Namur dont il dit avoir la reconnaissance. Les deux diocèses ont répondu ne pas reconnaître cet “institut“. Celui de Tournai a répondu le 3 juin dernier à une fidèle ardéchoise “”par ailleurs Arnaud Dumouch n’a plus obtenu de visa pour enseigner la religion catholique“. La lettre est publiée sur le site de l’abbé Horowitz, vicaire dans une paroisse parisienne.

Par ailleurs un liseur du Forum Catholique a contacté le diocèse de Namur, qui lui a répondu dans la foulée : “Le diocèse de Namur ne reconnaît pas, aujourd’hui, cet institut, même s’il est vrai qu’un vicaire épiscopal, décédé depuis, l’a reconnu en 2015 à titre personnel. Aujourd’hui, cet institut ne peut prétendre avoir le soutien ou la reconnaissance du diocèse de Namur. A notre connaissance, il n’est pas reconnu par un autre diocèse de Belgique“.

Des enseignements aux limites de l’hérésie

Inspirées des enseignements du père Marie-Dominique Philippe, dont l’enseignement a été écarté par la communauté Saint-Jean elle même en 2019, et du père Marie-Dominique Gouttierre, professeur au sein de “l’institut” docteur Angélique en 2015 – renvoyé à l’état laïc en juin 2021 pour non-respect de sa suspense et des faits de moeurs graves, les théories émises par Arnaud Dumouch semblent théologiquement mal fondées et bancales.

Elles ont été battues en brèche à plusieurs reprises, et démontées une par une : sur le Forum Catholique en 2010, dans un long dossier en ligne paru en 2011 avec l’aide de l’abbé Pagès, par l’abbé Horowitz, et par divers liseurs du Forum Catholique en 2020 (Meneau, et d’autres).