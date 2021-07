Quel avenir pour le diocèse d’Angoulême ?

Un lecteur nous informe que Mgr Gosselin, évêque d’Angoulême, invite une communauté de laïcs du Renouveau Charismatiques, les Serviteurs de la Miséricorde, à remplacer les Frères de Saint-Jean au prieuré de Castelbajac près de Cognac. Les religieux y assuraient l’accueil de retraitants et desservaient la paroisse de Cognac depuis près de trente ans.

Frère Honorat, Vicaire du Prieur général des Frères de Saint-Jean pour le prieuré de Richemont, explique :

Cela va bientôt faire 28 ans que la communauté des frères de Saint-Jean se trouve en Charente. Durant toute ces années, la vie et la mission des frères a bien évoluée. D’abord installés en plein cœur de Cognac, nous avons déménagé en 2003 à Richemont afin de nous doter d’une structure d’accueil. C’est à peu près à la même période que nous avons commencé à prendre en charge la paroisse Notre-Dame des Borderie. Les années passant, notre collaboration avec le diocèse s’est accrue et une véritable confiance et une amitié se sont tissées avec tous les autres acteurs pastoraux.

Dans le même temps, la communauté, tout comme de diocèse, devait faire face à plusieurs défis importants dont la baisse du nombre de vocations. Il y a quelques années, cette difficulté avait fait envisager la fermeture du prieuré de Richemont. Après le choc de l’annonce et une année d’incertitude, il avait finalement été décidé de garder le prieuré.

Malheureusement, ce ne fût qu’un sursis. Nous devons recentrer nos forces pour la mission, et cela passe par la fermeture du prieuré de Richemont. Cette décision difficile a été le fruit de la concertation des frères de Saint-Jean de notre région France Centre et a été approuvée par le Prieur Général. Celle-ci aura lieu au cours de l’été prochain.

C’est évidemment avec tristesse que nous allons quitter ce beau lieu et toutes les personnes auprès de qui nous étions envoyés. Je pense bien sûr à tous les paroissiens de la paroisse Notre Dame des borderies. Je pense aussi à ceux de la paroisse de Cognac, ainsi qu’au reste du doyenné. Je pense évidemment à la communauté de l’Arche de Cognac, ainsi qu’à celles des Sapins et de la Merci. Je pense encore à l’ensemble scolaire Saint-Joseph et à l’aumônerie de l’Enseignement public, ainsi qu’aux louvettes, aux louveteaux, aux guides et aux scouts des différents groupes de Cognac et de Saintes que nous accompagnons depuis des années. C’est assez paradoxal d’avoir à vous faire une telle annonce le jour du dimanche de Gaudete. Il est vrai qu’un saint François d’Assise aurait sans doute pu vous parler de la joie chrétienne, cette seule joie véritable qui ne s’éteint jamais, pas même au cœur des épreuves. Mais de mon côté, je ne peux vous partagez que mon action de grâce pour tout ce qui a été vécu et ma tristesse de ne pouvoir continuer notre mission auprès de vous.