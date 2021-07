Belgique : la “basilique” de Cointe transformée en mémorial oecuménique

Construite en 1937 comme “mémorial de la paix” interallié – mais catholique – l’église du Sacré-Coeur de Cointe, souvent dénommée “basilique” de Cointe à cause de son style monumental néo-byzantin, à coupole, est désaffectée depuis 2010 et à vendre.

L’évêché de Liège veut la sauver, mais pour en faire un lieu “interconfessionnel”, autrement dit oecuménique. En 2014 Monseigneur Delville alors évêque de Liège expliquait sur la RTBF : “Ça m’a scandalisé quand j’ai vu ces murs décrépis, ce ciment qui tombait. Je me suis dit, c’est un magnifique édifice art déco finit en 1937. Est-ce qu’on laisse ça tomber? Est-ce qu’il y a une idée pour donner à cet édifice une dimension utile à tous? Et je me suis dit qu’en fait, nous pourrions en faire une basilique de la paix, c’est-à-dire une basilique ouverte à tous, à toutes les convictions, à toutes les religions, comme lieu de réflexion et de rencontre sur la paix”.

La RTBF précisait alors : “Concrètement, cela signifie une exposition permanente interactive sur les causes et les conséquences de la guerre 14-18 mais également sur les guerres actuelles comme la situation au Proche-Orient ou encore les moyens mis en place pour tenter d’éviter les conflits. Ce serait l’aspect information. Suivi d’un aspect formation avec un lieu polyvalent pour des rencontres, conférences ou prières.”

Depuis peu, l’église a été cédée à une fondation créée à cette fin en 2017 par l’évêque : elle est “composée”, explique encore la RTBF, ” des autorités épiscopales, qui se sont entourées d’une commission technique, composée de trois personnes au passé professionnel d’ingénieur. L’objectif, c’est de donner un coup d’accélérateur à ce dossier qui traîne.

A très bref délai, “dans les prochaines semaines”, un appel à projet devrait être lancé, non pas dans l’esprit d’une cession à n’importe quel prix, mais pour voir comment concilier les attentes des autorités communales, des riverains du quartier, de l’administration du patrimoine, et de l’église catholique, qui souhaite le maintien sur le site d’une chapelle, mais également la transformation du chœur en un espace de mémoire interconvictionnel, interconfessionnel“.