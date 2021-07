Un nouvel évêque pour le diocèse de Séez (Orne)

Le Saint-Père nomme Mgr Bruno Feillet, évêque de Séez (Orne). Il succède à Mgr Jacques Habert nommé en novembre 2020 à Bayeux-Lisieux (Caen).

Le pape François a nommé ce jour, Monseigneur Bruno Feillet, évêque de Séez suite au transfert de Monseigneur Jacques Habert au siège de Bayeux. Monseigneur Bruno Feillet était jusqu’à présent évêque auxiliaire du diocèse de Reims.

Ordonné en 1988 pour l’archidiocèse de Cambrai, Monseigneur Feillet fut aumônier des étudiants de Valenciennes entre 1989 et 1996, vicaire à Aulnoye-lez-Valenciennes de 1989 et 1992, aumônier régional pour la Mission étudiante entre 1992 et 1995 et vicaire de Saint Géry, Valenciennes de 1992 à 1996.

Il fut ensuite prêtre étudiant à Paris et Lyon de 1996 à 1998, professeur de morale familiale et sexuelle entre 1998 et 2006, membre de l’équipe du séminaire interdiocésain de Lille de 1998 à 2006, professeur de philosophie et de théologie morale entre 1998 et 2013, membre du service diocésain de la pastorale familiale de 1998 à 2013, recteur de la basilique Notre-Dame-du-Saint-Cordon, Valenciennes de 2006 à 2009, curé solidaire de Saint-Jean-Baptiste de l’Escaut à Valenciennes entre 2006 et 2009, Curé-doyen de Valenciennes de 2009 à 2013 et responsable de la formation permanente du diocèse de Cambrai de 2010 à 2013.

Nommé évêque auxiliaire de Reims le 28 juin 2013, Monseigneur Feillet a été consacré évêque le 22 septembre 2013.

La messe d’installation de Monseigneur Feillet sera célébrée dimanche 19 septembre à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de Sées.