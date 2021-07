Plusieurs évêques dans le monde adoptent des mesures pour faciliter la célébration de la messe traditionnelle

A peine le nouveau Motu proprio adopté, des évêques ont adopté des mesures pour faciliter les célébrations selon le Missel de 1962, anticipant les difficultés que posera l’application de ce texte romain. Ces démarches permettent de sécuriser les célébrations actuelles et de rassurer les fidèles inquiets de la tournure des événements. Outre les cas de Mgr Aillet ou de Mgr Rougé signalés par Riposte catholique, certaines évêques ont pris les devants à l’étranger.

Au Royaume-Uni, Mgr John Wilson, archevêque de Southwark (dans le sud de Londres), a confirmé la continuation de la messe traditionnelle à l’église Saint-Augustin et à l’église Saint-Ethelbert:

Following the Motu Proprio ‘Tradititiones Custodes’ all Traditional Latin Masses(Extraordinary Form) need express permission from the local ordinary to continue. Archbishop John Wilson has given permission for Traditional Latin Masses to continue at St Augustine's & St.Ethelbert)

C’est aussi le cas dans le diocèse de Manchester:

After the promulgation of 'Traditionis Custodes', issued Motu Proprio on the Solemnity Of Our Lady of Carmel by Pope Francis, we with the permission of the Bishop of Salford, will continue with the normal timetable of Masses, including the Sunday 4.45 EF for the time being.

