Table ronde sur le nouveau Motu Proprio sur KTO

Sur KTO, Philippine de Saint Pierre, directrice générale de la chaine, animait une table ronde sur le Motu Proprio Traditionis custodes publié par le Pape vendred dernier en présence de Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Arras et vice-président de la Conférence épiscopale française (CEF), Christiphe Geffroy, directeur du journal La Nef, et l’abbé Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre (FSSP) et aumônier général de l’Association Notre-Dame de Chrétienté.



J’ajouterai pour simple précision que Mgr Leborgne a toujours refusé comme évêque d’Amiens (sa charge précédente de 2014 à 2021) d’appliquer (ou de laisser appliquer) le Motu Proprio Summorum Pontificum son diocèse… ce qui amoindrit beaucoup son témoignage sur la communion et la réception des enseignements du Pape.