Mgr Rey témoin de l’esprit évangélique et de la communion ecclésiale qui règnent dans les communautés traditionalistes

Communiqué de l’évêque de Fréjus-Toulon :

Nous recevons le motu proprio Traditionis Custodes publié vendredi 16 Juillet 2021 par le Pape François dans la confiance et la prière, malgré l’émoi et l’inquiétude qu’il a suscités.

Dans le diocèse de Fréjus-Toulon, nombreux sont les fidèles attachés à la messe dite de Saint Pie V et nous comptons plusieurs prêtres et communautés qui célèbrent selon l’ancien rite. Je suis le témoin de l’esprit évangélique et de la communion ecclésiale qui règnent dans ces communautés autour de leur évêque. Je veux les assurer de ma sollicitude paternelle et bienveillante. Notre diocèse a déjà élaboré l’année dernière une charte « Saint Léonce » permettant de bien articuler à l’intérieur du diocèse l’accueil et l’intégration de ces prêtres et communautés.

Il nous revient maintenant de préciser les différentes modalités d’application de ce nouveau motu proprio et de réviser en conséquence cette charte, tout en désignant un délégué épiscopal, chargé de son suivi, comme le demande le motu proprio.

Ce travail se fera avec les différentes instances de communion et de gouvernement afin de cultiver un esprit de paix et d’unité au sein de notre diocèse.

+Dominique Rey

Evêque de Fréjus-Toulon