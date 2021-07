La Conférence Épiscopale du Costa Rica interdit la messe traditionnelle dans tout le pays

Le site Infovaticana indique la conférence épiscopale du Costa Rica interdit la célébration de la messe traditionnelle dans tout le pays :

La Conférence épiscopale du Costa Rica a publié une déclaration via Facebook , signée par le président, le vice-président et le secrétaire général de l’épiscopat, interdisant la célébration de la messe traditionnelle.

« Dans ces deux documents se perçoit l’ecclésiologie la plus exquise », écrivent les prélats en référence au Motu Proprio ‘Traditionis Custodes’ et à la lettre aux évêques qui l’accompagne. « Il n’est pas seulement rappelé que « gardiens de la tradition, les évêques, en communion avec l’évêque de Rome, constituent le principe visible et le fondement de l’unité dans leurs Églises particulières », mais les mêmes textes ont été écrits dans cette logique de communion. Ce que le Pontife romain a publié est le résultat d’un processus synodal auquel notre Conférence épiscopale du Costa Rica a également participé », expliquent les évêques du Costa Rica.

« En effet, c’est une question qui a longtemps retenu l’attention des évêques de la Conférence épiscopale du Costa Rica. Elle a été réfléchie aux niveaux diocésains, où chacun de nous a fait son propre discernement en écoutant les différentes voix et préoccupations qui ont été présentées. Mais nous l’avons aussi traité de manière collégiale, ouvrant même nos considérations aux instances de la communion universelle de l’Église », poursuivent-ils.

« Nous corroborons que lors de la Conférence épiscopale du Costa Rica, il y a eu des circonstances qui ont conduit le pape François à intervenir sur cette question », disent-ils.