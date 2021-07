Nantes, Pornichet, la Placelière (FSSPX) : changements et mutations

En Loire-Atlantique, la FSSPX fait quelques ajustements estivaux à ses horaires de messes, notamment à Nantes, la Placelière et Pornichet.

Jusqu’à fin août, la messe de 18h30 est supprimée les dimanches soirs à Nantes – il n’y a donc plus que les deux messes du matin, 8h30 et 10h (chantée). Les permanences au prieuré sont supprimées – les prêtres sont disponibles au moment des messes, et sur rendez-vous.

A la Placelière, dans le Vignoble, les deux messes du matin sont à 9h et 10h30. A Pornichet sur la côte, dans la chapelle Notre-Dame des Grèves (quartier de la gare), il y aura tous les dimanches d’été deux messes, à 9h et 10h30, un autre abbé étant disponible pour les confessions dans la salle du bas.

Par ailleurs l’abbé di Sorco, après deux ans à Nantes au sein du district français de la FSSPX, retourne en Italie en étant nommé au prieuré de Rimini. Ce changement de district est lié au fait que l’abbé du Chalard se retire chez les soeurs Consolatrices du Sacré-Coeur, qu’il accompagne depuis 1996, à leur maison mère de Vigne de Narni.

L’abbé Bevan, bien que anglais, reste au sein du district français et part à Marlieux, près de Lyon, où il permute avec l’abbé Loic de Fraissinette. L’abbé di Sorco est remplacé par l’abbé Hachette, actuellement en poste à Lille où il dessert principalement Amiens.