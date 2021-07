Pascal Leroy, nouveau Directeur diocésain de l’Enseignement catholique du diocèse de Beauvais

Nomination du nouveau Directeur diocésain de l’Enseignement catholique du diocèse de Beauvais

À Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement

À Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de tutelle

À Mesdames et Messieurs les membres la Conférence des tutelles

À Mesdames et Messieurs les Présidents d’OGEC et d’APEL

À Mesdames et Messieurs les membres du CODIEC

Aux Membres de la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique de l’Oise À Messieurs les Curés

Aux Membres de la Curie diocésaine

Suite au départ de M. Jean-Jacques Eletufe, après diverses consultations et en lien avec le Secrétariat général de l’Enseignement catholique, j’ai décidé de nommer M. Pascal Leroy, Directeur diocésain, Délégué épiscopal de l’Enseignement catholique de l’Oise. Il prendra ses fonctions à compter du 1er septembre 2021.

Venant du diocèse de Lille, M. Leroy dirige actuellement l’Institution Notre-Dame, à La Bassée (59). Il a exercé de nombreuses responsabilités dans l’Enseignement catholique dont 20 ans comme Chef d’établissement.

Je compte sur lui, en lien étroit avec les Chefs d’établissement du diocèse et les protagonistes de l’Enseignement catholique, pour poursuivre dans la dynamique portée par les orientations données en 2014 et toujours actuelles, « Grandir et servir ».

Dans notre société aux multiples et profondes mutations, il poursuivra le travail engagé d’ouverture et d’attention à tous, d’annonce de l’évangile et de prospective.

Je le remercie d’avoir accepté cette mission et les défis qu’elle comporte. Il peut compter sur mon appui, et j’espère, sur votre soutien. Ensemble, nous servirons mieux la croissance des jeunes et l’avenir de notre société, dans l’Oise.

Dans la joie de l’accueillir, je confie toutes les instances de l’Enseignement catholique du diocèse à votre prière, et j’en profite pour exprimer ma gratitude à vous tous qui vous investissez au service de la mission.

+ Jacques Benoit-Gonnin,

évêque de Beauvais, Noyon et Senlis