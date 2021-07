Blasphème liturgique (mais le problème, c’est le missel de 1962…)

Voici le dernier numéro du père Matthieu Jasseron, vicaire à Joigny (ses coordonnées sont accessibles ici), ordonné prêtre en 2019, dans le diocèse de Mgr Hervé Giraud, archevêque de Sens-Auxerre :

Le Père Matthieu, 36 ans, n’est pas un inconnu. C’ est un « prêtre rock qui casse les codes » et a 400 000 abonnés sur TikTok depuis ses premières prestations en août 2020. Voici ce qu’il déclarait sur l’islam :

« Premièrement, c’est la deuxième vérité [sic] qui fédère et fait avancer le plus de monde sur cette terre après le christianisme. Deuxièmement, il faut reconnaître que, même si on n’est pas toujours d’accord, pour l’essentiel de ceux qui suivent ce choix, eh ben ça la fait grandir en humanité, en bonté et en valeur.

A mon petit niveau, je n’ai pas assez d’éléments pour vérifier si la révélation du prophète de l’islam, elle est vraie [re-sic]. C’est sûr que régulièrement, ça contredit ce que moi j’ai reçu de Jésus-Christ.

Maintenant, je suis convaincu [rere-sic] qu’il a fait une expérience spirituelle vraie et sincère. Et que pour l’essentiel de ceux qui marchent à sa suite, on est dans la même dynamique.

Bien sûr, il y en a qui ternissent et dénaturent [rerere-sic] cette tradition. Pour l’essentiel de ceux que je connais en vrai, au-delà des réseaux, ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté. Donc, peut-être qu’au lieu de se condamner mutuellement, on pourrait avant tout chercher chez l’autre à découvrir ce qui moi peut me faire grandir ».