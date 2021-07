Projets immobiliers du diocèse de Troyes

Le diocèse de Troyes communique :

Les finances du diocèse ont un point commun avec la gestion familiale à savoir que pour économiser à la fin du mois, il faut « gagner plus et/ou dépenser moins. » Pour le « gagner plus » diocésain, nous connaissons les leviers. Pour la partie « dépenser moins », il est important de regarder l’utilisation de nos bâtiments ; un énorme travail ayant déjà été entamé. Depuis l’automne 2019, une réflexion sur l’utilisation des bâtiments de l’évêché et de la maison diocésaine Notre-Dame en l’Isle est menée afin d’utiliser au mieux ces bâtiments : au mieux pour un service pastoral répondant aux besoins de nos territoires et satisfaisant financièrement.

La pandémie actuelle, la renonciation à sa charge d’évêque de Troyes de Monseigneur Marc Stenger suite à un accident de santé ont quelque peu ralenti les démarches.

Le groupe de travail mis en place par Monseigneur Stenger pour piloter la réflexion au sujet des bâtiments abritant l’évêché et la maison diocésaine actuelle vous propose cette lettre « Projets Evêché et Maison Diocésaine – Infos. » Elle a pour but de vous donner des nouvelles des projets en cours et du processus qui permettra au nouvel évêque de prendre une décision. Bien sûr, des questions sont encore sans réponse. Pour tous les projets de cette envergure, il nous faut accepter une certaine lenteur et parfois un certain flou. Une bonne dose de discrétion est aussi un gage de liberté mais aussi de créativité pour les acteurs.