Nominations dans le diocèse d’Amiens

Par décision de Monseigneur Gérard LE STANG, ordonné évêque d’Amiens le 13 mai 2021 :

Monsieur l’abbé Yves DELEPINE est nommé vicaire général et vicaire épiscopal pour Amiens Métropole et l’Est du diocèse (secteurs 2 à 7)

Monsieur l'abbé Nicolas JOUY est nommé vicaire général, tout en demeurant curé des paroisses de La Visitation en Val de Nièvre (Flixecourt) et de Notre Dame du Gard (Picquigny) et vicaire épiscopal pour l'Ouest du diocèse (secteurs 8 à 14)

A compter du 1er septembre 2021 :

Monsieur l’abbé Emmanuel KONE est nommé vicaire épiscopal pour l’accompagnement des prêtres Fidei Donum

sont nommés membres du Conseil Épiscopal :

M. l’abbé Yves DELEPINE , vicaire général

M. l’abbé Nicolas JOUY, vicaire général

M. l’abbé Emmanuel KONE , vicaire épiscopal

Monsieur Hubert BRANDICOURT , diacre

Monsieur Claude GAUTIER , économe diocésain

Madame Anne-France HUN , Adjointe à la pastorale pour l’enseignement catholique

Madame Christine IRDEL , responsable de l’École pour servir l’Évangélisation

Madame Isabelle THIBAUT, agricultrice à AILLY SUR SOMME et coordinatrice de l’ECP de Notre Dame du Gard.

Monsieur l’abbé Gabriel de COLNET est envoyé en mission d’étude à ROME. Il résidera au Séminaire Français.

Monsieur l’abbé Samuel LEYRONNAS est nommé, pour un an, chargé d’une mission d’audit et de prospective pour la formation permanente du diocèse.

Monsieur l’abbé Dominique-Marie DUPRE est nommé prêtre accompagnateur de l’aumônerie des hôpitaux publics de la ville d’AMIENS

Don Antoine de ROQUEFEUIL, de la communauté Saint Martin est nommé, en accord avec le modérateur général, curé de la paroisse des Saints Apôtres.

Monsieur l’abbé Emmanuel KONE, du diocèse de NOUNA (Burkina Faso) est nommé curé des paroisses Notre Dame de Brebières (ALBERT) et Notre Dame de l’Espérance (BRAY SUR SOMME).

Monsieur l’abbé Bernard VITSE est nommé prêtre auxiliaire sur les paroisses Notre Dame de Brebières (ALBERT) et Notre Dame de l’Espérance (BRAY-SUR-SOMME) tout en continuant sa mission aux archives administratives du diocèse.

Monsieur l’abbé Chandrel BABINDAMANA MATONDO, du diocèse de Brazzaville (RDC), est nommé vicaire des paroisses Saint Pierre (DOULLENS) et Saint Paul (BERNAVILLE) pour un an. Il demeurera au presbytère de DOULLENS.

Secteur 9 – CROISSANT INDUSTRIEL

Monsieur l’abbé Samuel LEYRONNAS est nommé vicaire sur les paroisses de La Visitation en Val de Nièvre (FLIXECOURT) et Notre Dame du Gard (PICQUIGNY), pour une durée d’un an. Il demeure prêtre accompagnateur du Service Diocésain de l’Évangélisation des Jeunes et des Vocations (SDEJV).

Monsieur l’abbé Jean-Pierre BELEMSIGRI, du diocèse de KOUPELA (Burkina Faso) est nommé administrateur de la paroisse Saint Martin en Vimeu Rural (OISEMONT).

Monsieur l’abbé Didier LONGWA, de la communauté des Salvatoriens, est nommé vicaire sur les cinq paroisses du Vimeu Bresle.

Monsieur l’abbé François PARK, est nommé vicaire des paroisses Saint Wulfran en Ponthieu (ABBEVILLE) et Saint Riquier du Haut Clocher (SAINT RIQUIER).

Monsieur l’abbé Jean-François JECKER, est nommé curé des paroisses Saint Esprit en Marquenterre (RUE), Saint Gilles d’Authie Maye (CRECY EN PONTHIEU) et Saint Honoré du Nouvionnais (NOUVION).

Madame Blandine BRANDICOURT est nommée, pour trois ans, responsable du Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat.

Madame Laurence BAYART est prolongée, pour un an, comme responsable du Service Diocésain pour l’Évangélisation des Jeunes et des Vocations.

Madame Carole POIRET est prolongée, pour un an, comme responsable de la Pastorale des Migrants