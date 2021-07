Manifestation devant la nonciature : “un témoignage persévérant pour dire Liberté pour la messe traditionnelle”

Paix Liturgique explique dans sa dernière lettre les tenants et les aboutissants de sa manifestation, samedi 24 juillet à midi, devant les locaux de la nonciature apostolique à Paris contre le Motu Proprio Traditionis Custodes (vidéo du discours). Elle annonce aussi la prochaine manifestation, au même lieu (14 avenue du président Wilson, entre les métros Iéna et Alma-Marceau ligne 9) samedi prochain, 31 juillet.

Christian Marquant explique ainsi ” notre vœu n’est pas de transformer notre interpellation en mouvement de masse, mais plutôt qu’elle devienne un témoignage persévérant. Aussi avons-nous estimé que nous devions nous engager à être au moins une dizaine de protestataires. C’est comme si nous adressions chaque semaine une « lettre recommandée » au Pape par la valise diplomatique. Avec un message très simple : « Liberté pour la messe traditionnelle ! »“.

Nous avions un peu mieux préparé la manifestation avec banderole et affichettes et, Dieu soit loué !, nous nous sommes retrouvés à un peu plus de 50 catholiques de tous âges et vraiment de tous styles dans une ambiance familiale et sympathique, à faire connaissance ou à nous retrouver, à converser et aussi un peu prier, sur l’avenue du Président Wilson, à la vue de nombreuses personnes du quartier, des commerçants du marché et des automobilistes. Nous nous sentions entourés d’un courant de sympathie. Franchement, vous vous en êtes rendu compte : personne ne comprend qu’on veuille interdire la messe en latin.

Au mieux, nous prions pour que le Pape revienne sur cette décision qui va contre la communion dans l’Eglise. Mais il est peu probable qu’il le fasse dès aujourd’hui car il est inconscient, semble-t-il, des réalités vivantes de l’Eglise, et il faudra sans doute attendre son successeur pour revenir à la paix. Aujourd’hui, notre objectif est d’exprimer la profonde blessure de tous les prêtres et de tous les fidèles attachés à la messe traditionnelle, et leur détermination. Il s’agit de faire connaître à nos pasteurs l’odeur de leurs brebis… Des brebis qui ne se laisseront pas tondre, si je peux parler ainsi, sans rien dire. Car il s’agit de la foi catholique et du patrimoine spirituel de l’Eglise.

D’abord continuer ce témoignage avec détermination et persévérance aussi longtemps que nécessaire. Et puis aussi, rester vigilants et réagir immédiatement, avec tous les moyens à notre disposition, à toutes les manœuvres des ennemis de la réconciliation. Bien des choses vont se jouer à la rentrée. Nous sommes prêts. Ce qu’on appelle le monde de la tradition catholique ne se laissera pas écraser“.