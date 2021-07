Messe traditionnelle annulée au Sanctuaire de l’Immaculée Conception (Washington)

Notre confrère anglophone Rorate Caeli indique que la messe pontificale qui devait être célébrée le 14 août au Sanctuaire national de l’Immaculée Conception à Washington (USA) est annulée par décision de l’archevêque. Cette messe organisée par l’Institut Paulus pour la propagation de la liturgie sacrée rassemblait chaque année plusieurs centaines de personnes. Le célébrant était Mgr Gullickson, nonce apostolique émérite en Suisse.

Une grand-messe pontificale était prévue le 14 août dans la basilique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception à Washington, D.C. Elle devait en fait être célébrée il y a un an, mais a été reportée en raison des restrictions liées au COVID. La musique et la chorale étaient au rendez-vous. Le clergé était prêt. La chaine catholique EWTN allait le diffuser en direct.

À la suite du motu proprio du pape François attaquant la messe traditionnelle en latin et imposant des restrictions massives aux catholiques qui aiment la liturgie selon les livres anciens, le cardinal Wilton Gregory, archevêque de Washington, a demandé au célébrant de la messe prévue du 14 août – l’archevêque Thomas Gullickson – de faire une demande formelle d’autorisation, sachant que toutes les autorisations avaient déjà été obtenues avant le motu proprio. Les organisateurs et les associations, l’Institut Paulus pour la propagation de la liturgie sacrée, avaient travaillé avec le personnel du sanctuaire et la chancellerie, même ces derniers jours, sur les détails liturgiques et logistiques, y compris les temps de répétition.

Aujourd’hui, l’archevêque Gullickson a reçu une réponse du cardinal Gregory. Permission refusée.

La grand-messe pontificale, qui était prévue depuis plus d’un an, avec de nombreux catholiques de tout le pays prévoyant d’y assister dans la plus grande église d’Amérique du Nord, a été annulée 18 jours avant qu’elle ne soit célébrée.