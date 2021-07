Ordinations à la Fraternité Saint-Pie X

Sur La Porte Latine, la Fraternité Saint-Pie X publie les données globales concernant ses ordinations sacerdotales et diaconales en 2020-2021. Au total 16 séminaristes ont été ordonnés cette année (2020-2021) venant des 6 séminaires de la Fraternité Saint-Pie X. Deo Gratias !

Que cela nous donne l’occasion de prier pour les vocations sacerdotales et religieuses qui sont trop peu nombreuses au regard des besoins du monde.

Dans l’hémisphère nord

Mgr Bernard Fellay a ordonné 3 prêtres (2 Américains et 1 Irlandais), en la fête du Sacré-Cœur le 11 juin, au séminaire de Dillwyn (Etats-Unis), ainsi que 6 diacres.

Mgr Bernard Tissier de Mallerais a ordonné 5 prêtres (1 Tchèque, 2 Allemands, 1 Autrichien et 1 Lituanien), ainsi que 2 diacres, le 26 juin au séminaire Herz Jesu à Zaitzkofen (Allemagne).

Mgr Fellay a ordonné 2 prêtres (1 Français et 1 Suisse) au séminaire d’Ecône (Suisse), le 1er juillet (et non le 29 juin, à cause des restrictions imposées par la pandémie), ainsi que 8 diacres.

Dans l’hémisphère sud

Mgr Fellay a ordonné 3 prêtres (1 Argentin, 1 Brésilien et 1 Guatémaltèque) au séminaire de La Reja (Argentine), le 21 novembre 2020. Et 2 séminaristes ont reçu le diaconat.

Mgr Alfonso de Galarreta a ordonné 3 prêtres (2 Philippins et 1 Kenyan) du séminaire de Goulburn (Australie), le 5 décembre 2020, à Bredell en Afrique du Sud (en raison de la pandémie). C’est la deuxième fois que des ordinations sacerdotales ont lieu en Afrique du Sud, après l’ordination de prêtres d’origine sud-africaine en 1989.

On doit déplorer la disparition de l’un des deux prêtres philippins, ordonnés cette année, l’abbé Daniel Yagan, rappelé à Dieu le 7 juin dernier, six mois après son ordination.

Au 1er juillet 2021, la société sacerdotale fondée par Mgr Marcel Lefebvre (1905-1991) compte 3 évêques et 687 prêtres.