Providence (USA) : l’évêque rassure les fidèles attachés à la messe traditionnelle

Après la publication du nouveau Motu Proprio, Mgr Thomas Tobin, évêque de Providence (USA), assistait à la Grand’Messe de la Paroisse St Mary on Broadway de Providence ce dimanche 21 juillet en présence de plus de 700 fidèles. Il a voulu rassuré les fidèles dès la pulibcation des nouvelles directices romaines et a délivré un message très paternel.

La paroisse a été établie en 2018 pour les fidèles attachés à la messe traditionnelle. L’abbé John Berg, FSSP et supérieur général de la Fraternité Saint-Pierre de 2006 à 2018, en est le curé.

Notre confrère Rorate Caeli rapportait qu’en 2 ou 3 autres diocèses des Etats-Unis l’évêque s’est rendu dès dimanche dernier dans un des apostolats où est célébré la messe traditionnelle pour rassurer les fidèles.

Nouvelle et photos rapportées par notre confrère Missa in Latino