Paris : nouvelle manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle devant la Nonciature

Ce samedi 31 juillet, pour la troisième semaine consécutive, de 12 à 13 heures, plus de 50 catholiques de tous âges et de toutes conditions se sont réunis, 10 avenue du Président Wilson à Paris, devant la nonciature apostolique en France, avec un fort taux de renouvellement par rapport à la manifestation de la semaine précédente.

Comme les fois précédentes, ils entendaient faire connaître au représentant du Saint-Père leur incompréhension après la publication du motu proprio Traditionis custodes, qui méconnait manifestement la réalité du terrain ecclésial et la présence active, missionnaire, jeune et bienfaisante du monde attaché à la liturgie traditionnelle au sein de l’Eglise et de la Paix qu’a permis la promulgation en 2007 le motu proprio Summorum Pontificum.

Costa Rica : la messe traditionnelle interdite, les fidèles se rassemblent devant la nonciature

Dans d’autres pays s’organisent de semblables manifestations devant les représentations diplomatiques pontificales. Aujourd’hui même, a eu lieu une manifestation devant la nonciature apostolique à San José, au Costa Rica, dans le barrio Rohmoser.

Dans ce pays, en effet, la Conférence des Evêques a publié un scandaleux communiqué déclarant avant toute demande qu’aucun prêtre n’a l’autorisation de continuer à célébrer la liturgie traditionnelle.

L’ensemble des catholiques dans le monde entier, gravement meurtris par ce qu’ils considèrent comme une grave injustice, protestent fermement : c’est une lex orandi qui exprime parfaitement leur foi et qui nourrit leur spiritualité qu’on veut leur enlever ; au nom de « l’instinct de la foi », du sensus fidelium, ils ne le permettront pas.

« Nous ne lâcherons rien ! » et « nous demandons la liberté pour la Paix et la Réconciliation survenue avec Summorum Pontificum accordé par le grand Benoit XVI » avertissent-ils avec détermination.