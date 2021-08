Traditionis Custodes : suivez les restrictions aux messes traditionnelles dans le monde entier

Un site tout simple, qui se présente sous la forme d’une liste et d’un code tricolore permet de suivre les restrictions – ou non – infligées aux messes traditionnelles dans les diocèses suite au Motu Proprio Traditionis Custodes.

Le code est tout simple : vert, aucune restriction, jaune, des restrictions, rouge, la messe est supprimée. Il y a aussi mention de l’évêque en cours, du statut officiel ou non des restrictions ou de leur absence, et en cliquant sur le nom de la ville, on arrive sur la source officielle ou non (lien d’une association de fidèles, d’une publication mentionnant des restrictions) qui corrobore le statut de la messe. Le site et la liste, en anglais, sont mis à jour régulièrement.

