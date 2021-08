Moscou : un centre Saint Pie V à l’automne ?

Depuis 2010 il existe à Moscou, fondée par Gregor Huber, un expatrié d’origine allemande, une association Summorum Pontificum Ru. Il s’agit d’une association laïque de fidèles; ces derniers organisaient des messes traditionnelles dans la crypte de la cathédrale catholique de l’Immaculée Conception de Moscou, une église construite à l’origine pour les ouvriers polonais du chemin de fer rue Malaya Gruzinskaya, près du zoo et de la place 1905.

En parallèle ils faisaient aussi des expéditions dans l’intérieur de la Russie (Berezniki, Perm, Gatchina, Tver etc.) pour faire découvrir la messe traditionnelle à des fidèles catholiques russes qui pour la plupart n’en connaissaient même pas l’existence – les catholiques russes d’origine polonaise ou allemande qui ont survécu aux persécutions soviétiques sont en effet partis dans les années 1990 vers l’Europe, en profitant des programmes de rapatriement, et les fidèles catholiques en Russie sont aujourd’hui principalement des russes ethniques, souvent convertis depuis l’orthodoxie.

Depuis le 1er novembre 2020 ils n’organisent plus de messe dans la crypte de la cathédrale catholique de Moscou – le relais a été pris par d’autres fidèles, et notamment la branche russe de l’association Una Voce. Le célébrant est un prêtre très âgé, ordonné avant le Concile (père Augustyn Dzenzel, âgé de 85 ans) et remplacé de temps à autre par un père de l’Opus Dei biritualiste, d’origine espagnole (père Antonio).

De son côté l’association, devenue Société du Sacré Coeur de Jésus (corjesu.ru) a refondé son site et s’est attelée à la création d’un centre de messes saint Pie V dans l’agglomération de Moscou – il devrait ouvrir à l’automne. Les travaux de réalisation du maître-autel en bois sont actuellement en cours.

Il est fort probable que le célébrant soit Tomas Huber, un prêtre allemand ordonné en 2009 à Hildesheim, frère de Gregor, qui passa plusieurs années en apostolat en Russie jusqu’en 2015 – et a rédigé même sur le sujet une plaquette en allemand (Russland und die Messe aller Zeiten: Eine Reiseerzählung mit Messkommentar ) éditée en 2018. Il a rejoint ensuite les prêtres non una cum et a été sacré “évêque” sédévacantiste en Allemagne en 2019.

A noter que la Russie compte déjà une chapelle non una cum autour de l’abbé Kryssov, qui dessert une quinzaine de fidèles et célèbre la messe dans deux appartements de l’agglomération de Moscou (quartiers Salarievo et Vodny Stadion); il avait aussi avant-Covid une centaine de fidèles aux Philippines et une vingtaine en Malaisie. Il a une chapelle dans son appartement à Friazino, en grande banlieue de Moscou, et célèbre de temps à autre à Sébastopol (Crimée), Gelendzhik et Saint-Pétersbourg. Ex-responsable laïc de la communauté FSSPX entre 1999 et 2003, il a fait le séminaire non una cum d’Omaha entre 2004 et 2008 et est rattaché au CMRI (Mgr Pivarunas).