La Chapelle Basse Mer (44) : le prix VMF pour la chapelle Saint-Pierre aux Liens

Rénovée et étendue depuis 30 ans par l’association Mémoire du Futur de l’historien Reynald Sécher, la chapelle saint-Pierre aux Liens de la chapelle Basse Mer (Loire-Atlantique, 22 km à l’est de Nantes) vient d’obtenir le prix des Vieilles Maisons Françaises (VMF) pour sa rénovation et un chèque de 2000 € à la clé. Il ira pour la réalisation d’un grand vitrail estimé à 5000 €.

Le prix a été remis ce 27 juillet en présence de plusieurs ecclésiastiques, notamment l’abbé France, l’abbé Moisan, l’abbé Ginoux (FSSPX), l’abbé Tancrède Guillard (ICRSP) et d’une centaine de personnes. Le maire du Loroux, Emmanuel Rivery, élu en 2020, la conseillère départementale du canton de Vallet Charlotte Luquiau et le président (depuis 2018) du Souvenir Vendéen Olivier Du Boucheron s’étaient déplacés auprès de cette chapelle, où les révolutionnaires ont enfermé et brûlé vifs 89 habitants de la chapelle Basse Mer sous la Révolution – l’enduit des murs garde trace de l’incendie.

Lors de son allocution, l’historien Reynald Sécher est revenu sur le chantier qui anime les lieux depuis trois décennies : “on a réussi grâce au travail de 2000 jeunes venus du monde entier, du Canada, de l’Irlande, d’Angleterre, du Mexique, de Suisse… On a formé les gens au patrimoine et on a sauvé ainsi des dizaines d’autres lieux, plus de 1000 croix [Mémoire du Futur récupère toujours des croix] On a reçu des dons en nature, de pierres, d’ardoises, de vivres.

Des entreprises d’Ille-et-Vilaine, de Maine-et-Loire, Lafarge Tribalat à Noyal, Pigeon TP, des entreprises en Ile-de-France… Verspieren, des assurances du même nom, dans le nord-est, a payé la toiture [de la chapelle] et nous a suivi depuis. La générosité est très présente. Le chantier, ce sont aussi 62 mariages depuis le début“, confie-t-il encore à l’assistance.

Le chantier de la chapelle et des annexes, qui accueilleront un musée consacré aux Guerres de Vendée et aux massacres des colonnes Infernales, devrait être achevé l’an prochain. Reynald Sécher a annoncé l’inauguration de l’ensemble le 13 mai 2022. Cet été, une quinzaine de jeunes poursuivent le chantier, avec le dallage du cloître et des salles du futur musée.