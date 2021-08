Tourny (Eure) : 950.000 € de travaux pour l’église en péril

Stabilisée par des pilotis au XXe siècle, mais toujours en péril, la monumentale église de Tourny dans l’Eure connaîtra de nouveaux travaux à partir de septembre. Classée monument Historique depuis 1912, la monumentale église date principalement du XIIe (croisée du transept) et du XVIe (nef, bas-côtés) avec une façade du XVIIe. La couverture est en très mauvais état depuis des années.

“Les travaux, qui s’élèvent pour l’instant à 950 000 €, devraient débuter en septembre. Ils se concentreront sur les façades nord et sud, sur la nef et le clocher. Le chantier s’étalera sur deux ans“, indique le Démocrate Vernonnais. Les amis de l’église de Tourny ont lancé une cagnotte et recueilli 70.000 euros sur le site de la Fondation du Patrimoine.

Tourny dépend de la commune nouvelle de Vexin sur Epte où sur 14 églises, cinq nécessitent de gros travaux, rappelle le journal : à Cahaignes, des chutes de plâtre ont eu lieu, à Berthenonville, la seule première tranche de travaux doit coûter près de 400.000 euros, à Fours-en-Vexin, l’église souffre d’infiltrations d’eau mais reste encore ouverte au public, tandis qu’à Fourges, il faut rénover la charpente de l’église.

L’Eure compte hélas bien d’autres églises en péril, dont celle de Pont-Authou, fermée par arrêté de péril depuis sept ans – la rénovation étant estimée à 700.000€, la mairie a préféré arrêter les frais et l’abandonner purement et simplement, Saint-Ouen d’Attez (qui a fait l’objet d’un début de restauration en 2019), Beauficel en Lyons, l’église Saint-Sulpice de Breteuil après l’envol d’une partie de la toiture en janvier 2021 etc.

Cependant, l’arrêté de péril et la fermeture ne sont pas une fatalité : saint Aubin d’Ecrosville a été rénovée et la toiture qui menaçait de s’effondrer remplacée. L’église, fermée depuis fin 2011, a ainsi rouvert en 2018 après sept ans de fermeture et 800.000 euros de travaux.