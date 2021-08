Dijon : Mgr Minnerath divise le troupeau

Nemo, liseur du Forum Catholique, exposait hier les décisions de Mgr Roland Minnerath concernant la communauté de fidèles de Dijon jusqu’ici desservie par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre.

Hier à la messe, quelques nouvelles de plusieurs sources concordantes :

– Les deux prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, expulsée du diocèse, sont “remplacés” par trois diocésains.

– L’un d’entre eux, qui sait célébrer la messe ancienne, va être nommé curé d’une des plus grandes paroisses de Dijon, ce qui ne va pas le rendre très disponible.

– Un autre ne l’a célébrée qu’une fois et ne manifesterait pas un enthousiasme fou.

– L’autorisation ne concerne que la messe, les autres sacrements seront donnés dans le rite réformé : la confirmation aura lieu ainsi à la cathédrale.

– La permission ne concerne que les dimanches : plus de messes de semaine, plus de semaine sainte, plus de messe de minuit.

– Les obsèques se feront dans le rite réformé.

Il y a des diocèses où il fait bon vivre et mourir, merci Monseigneur pour vos largesses, et, comme vous nous l’avez dit, vous êtes bien le garant de l’unité, on ira sans doute voir ailleurs. J’ai des amis qui étaient très modérés, vous seriez surpris de leur évolution.