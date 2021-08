L’Entente Catholique de Bretagne publie une bulletin bimestriel d’information. Dans son numéro n°244 (49è année) de Juillet et Août, l’Entente revient sur le Motu Proprio :

Le Pape François a attendu la démission (âge : 75 ans) du cardinal Sarah de son poste de préfet pour le Culte Divin. Mais il n’a pu attendre la mort de Benoît XVI…

C’est une revanche des cardinaux nostalgiques des années 1970, qui ont “fait” l’élection du Pape François et qui interprètent Vatican II comme une rupture. L’interprétation de Vatican par Benoît XVI, “dans la contunuité”, est bafouée par l’article 1 déclarant que le rite de Paul VI est la seule expression aujourd’hui du Rite romain. Benoît XVI disait “C’est la forme ordinaire”. Cette querelle de mots n’a en soi aucun intérêt.

Mais le Motu Proprio Traditionis Custodes du 16 juillet, qui rappelle dans son titre (tout le reste est en italien !) que les évêques sont “les gardiens de la Tradition”, est déplaisant pour d’autres raisons. Il est fait pour entraver le succès que rencontre (en France notamment) la messe du concile de Trente (“tridentine”) dans sa version de 1962 (missel de Jean XXIII), sans toutefois l’interdire comme avait fait Paul VI par un abus de pouvoir. Il renforce le contrôle des évêques sur ces messes (dont tout curé de paroisse pouvait donner l’autorisation). Plus nouveau : il les interdit dans les églises paroissiales et les séminaires où est célébré le rite de Paul VI. C’est vouloir ruiner les efforts des évêques qui, comme Mgr Rey à Toulon, fidèles aux textes de Vatican II et de Jean XXIII sur le latin “langue de l’Eglise”, faisaient connaître les deux rites dans leurs séminaires.