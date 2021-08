Journées Liturgiques de Randol (Août 2021)

Nées sous l’impulsion et avec les encouragements du cardinal Robert Sarah, ancien Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, ces journées se veulent un temps et un lieu de formation intégrale et de réflexion de qualité sur la prière de l’Église.

Conscients que la grave crise que nous traversons aujourd’hui vient en particulier d’une grande ignorance du rôle nécessaire de la liturgie comme chemin de salut, le Père Abbé et les moines de l’abbaye Notre-Dame de Randol vous proposent des conférences de fond sur la prière.

Les conférences sont fondées sur l’enseignement de l’Église : l’apport du second Concile du Vatican, à travers sa Constitution sur la Liturgie, les textes du Magistère, la réflexion et les débats théologiques contemporains, notamment l’enseignement de Benoît XVI, selon l’« herméneutique de la continuité » qu’il a développée.

Ces conférences se déroulent dans un cadre unique : celui de la vie régulière du monastère, à travers son environnement naturel, sa liturgie et le temps consacré à la prière. Elles s’adressent à tous : prêtres, religieux, religieuses, séminaristes, laïcs engagés ou simples fidèles, et bien sûr les familles, désireux d’enraciner leur foi par une connaissance plus approfondie de la liturgie, afin d’en acquérir le goût et l’intelligence, pour la vivre ensuite au quotidien dans le monde.

Deux sessions sont prévues dans l’année, en février et août. La prochaine session se tiendra les 23, 24 et 25 Août 2021

En dehors de ces dates, il est possible d’organiser des sessions pour des groupes organisés de 5 à 25 personnes maximum (séminaires, paroisses, associations, écoles, groupements divers). Nous contacter pour étudier votre proposition en fonction de nos disponibilités.

Horaires et conférences proposées : (sous réserve de modifications)

La veille : (22 août)

• 18H10 : Accueil et présentation : une brève histoire de la liturgie.

Premier jour : lundi 23 août

• 8H45-9H45 : La liturgie, une échelle tendue entre le Ciel et la terre.

• 11H20-12H35 : La Messe : célébration du sacrifice du Christ.

• 14H50-15H55 : Initiation au chant grégorien.

• 16H-17H10 : Le beau en liturgie.

Deuxième jour : mardi 24 août

• 8H45-9H45 : Signe et sacrement, mystère et prière.

• 11H20-12H35 : Art, architectures et objets sacrés.

• 14H50-15H55 : Le “mouvement liturgique”, de Dom Guéranger au second Concile du Vatican.

• 16H-17H15 : Les Anges dans la liturgie.

Troisième jour : mercredi 25 août

• 8H50-9H45 : La Messe : participation au sacrifice de l’Église.

• 14H50-15H55 : Explication des gestes et symboles de la Messe.

• 16H-17H15 : Bible et liturgie.

• 18H30 : Conclusion.

Inscription et renseignements sur le site l’abbaye ou tel : 0 473 393 100 (Possibilité de loger sur place en famille)