Communiqué du Pèlerinage Summorum Pontificum (Octobre 2021)

L’abbé Claude Barthe, aumônier du Pèlerinage Summorum Pontificum, confirme le prochain Pèlerinage du 29 au 31 octobre prochain :

Chers Amis,

Comme prévu, nous entreprendrons notre 10ème pèlerinage à Rome de la messe traditionnelle, du 21 au 31 octobre.

Il s’agissait, depuis l’origine, de rendre grâce pour la reconnaissance par le Siège apostolique des droits de l’usus antiquior. Nous avons aussi demandé à Dieu, chaque année, de soutenir nos efforts, partout dans le monde, pour que fleurisse et se développe cette liturgie, dont Rome vit depuis au moins un millénaire.

Ces intentions valent plus que jamais.

Mgr Salvatore Cordilenone, archevêque de San Francisco, nous a confirmé sa présence pour présider nos cérémonies et guider nos pas de pèlerins. La messe qu’il doit dire à Saint-Pierre est toujours portée sur l’agenda de la Basilique.

Sous réserve des modifications qui pourraient intervenir et que nous vous annoncerons, voici quelles sont les grands moments prévus pour notre venue à Rome :

18h : Vêpres pontificales en la basilique Sainte-Marie-des-Martyrs (Panthéon), présidées par Mgr Salvatore Cordileone.

9h : Adoration en la Basilique San Lorenzo in Damaso

Départ de la procession vers la Basilique Saint-Pierre

11h 30 : Messe pontificale à l’autel de la Chaire, célébrée par Mgr Cordileone.

31 octobre

Messe pontificale du Christ-Roi en l’église de la Sainte-Trinité-des-Pèlerins, célébrée par Mgr Cordileone

En outre, le pèlerinage sera précédé, le 29, par une Rencontre Summorum Pontificum à l’Augustinianum, près de la Basilique Saint-Pierre

Que la Vierge Immaculée, Salut du Peuple romain, bénisse et soutienne nos célébrations de la liturgie romaine dans toute sa pureté, au cœur de la Ville Mère et Maîtresse.

Je vous invite enfin à redire notre Prière de Pèlerinage à saint Philippe Néri :

Bon saint Philippe Néri, qui avez fondé la confraternité de la Très Sainte Trinité pour l’accueil et l’assistance des pèlerins qui viennent à Rome, nous nous plaçons sous votre bienveillante protection.

Assistez notre pèlerinage dans la Ville Mère et Maîtresse. Unissez votre prière à celles que nous faisons monter vers le Prince des Apôtres, au Tombeau duquel nous nous rendons. Placez-nous sous le manteau de la Bienheureuse Vierge Marie, Salut du Peuple romain. Obtenez-nous de Jésus-Christ, Notre-Seigneur, divin Époux de l’Église dont il a établi le fondement sur Pierre, la miséricorde et le pardon de nos péchés. Présentez-lui par les mains de la Vierge Marie, nos efforts, nos travaux, nos peines et nos sacrifices pour la célébration du culte divin.

Nous vous prions d’éclairer de votre sourire et de votre sens de l’humour notre foi soumise aux ténèbres du monde moderne.

Nous vous prions enfin, ô bon saint Philippe, d’appuyer nos efforts pour faire resplendir dans nos paroisses, dans nos nations et dans le monde entier, la sainte liturgie romaine telle que vous l’avez pratiquée pour la plus grande gloire de Dieu et pour la conversion, la consolation et le salut d’innombrables âmes.

Ainsi soit-il.