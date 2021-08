TC : Quatrième manifestation pacifique devant la nonciature apostolique en France

Au cœur de l’été la détermination des manifestants en faveur de la liberté de la liturgie tridentine ne faiblit pas. De nouveau, aujourd’hui, samedi 7 août, de 12 à 13 heures, plus de 40 catholiques ont bravé des conditions climatiques très difficiles et se sont retrouvés sur le pavé de l’avenue du Président Wilson à Paris, devant la nonciature apostolique en France, frileusement calfeutrée. A la différence de ce qui s’est passé au Costa Rica la semaine dernière, personne n’a pris la peine de venir dialoguer avec eux.

Des jeunes catholiques du mouvement Juventus Traditionis étaient présents devant la nonciature à Paris ce samedi 7 août.

En ce mois d’août, le nonce apostolique est certes en vacances, mais un secrétaire de nonciature assure la continuité de la gestion des affaires, et spécialement la rédaction ces rapports d’information sur la vie de l’Eglise que les nonciatures rédigent à l’intention de la seconde section de la Secrétairerie d’Etat, rapports qui sont une de leurs activités principales, les nonciatures étant pour le pape une sorte d’administration des Renseignements généraux.

Les manifestants font ainsi part au Siège Apostolique de leur incompréhension au sujet du motu proprio Traditionis custodes, qui voudrait les priver progressivement de la liturgie dont ils vivent, avec toute la prédication et la catéchèse qui y sont attachées.

Cette manière dictatoriale dont on veut leur imposer une manière de prier et de croire est d’autant plus incompréhensible qu’elle est en contradiction directe avec le discours officiel, qui ne cesse dans le même temps de parler de synodalité et d’attention aux riches diversités du Peuple de Dieu. Les catholiques attachés à la liberté de la messe traditionnelle veulent que l’on respecte leur inculturation ! Ils veulent être aussi bien traités que ceux d’Amazonie !

Les manifestants ont décidé de renouveler leur manifestation tous les samedis à la même heure. La prochaine est fixée ce 14 août à midi, 14 avenue du Président Wilson.