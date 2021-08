Washington: des messes traditionelles continueront à être célébrées

Malgré l’annulation de la messe prévue à Washington le 14 août, l’archidiocèse de Washington, dont le cardinal Wilton Gregory est le pasteur, n’a pas supprimé la célébration des messes traditionnelles, si l’on en croit ce tweet de l’association Juventutem DC:

The #TraditionalLatinMass continues in the Archd. of Washington, as confirmed by Cardinal Gregory – and if you're looking for one tomorrow:

8:00am Old St Johns (Silver Spring)

9:00am Old St Mary's (Chinatown)

10:30am St Francis de Sales (Brookland)

3:00pm St Bernadette's (S.S.) pic.twitter.com/Xv8WRPAZO6

— JuventutemDC (@juventutemDC) August 7, 2021