Application du Motu Proprio

Notre confrère Messa in Latino indique que les communautés sacerdotales et religieuses relevant jusqu’ici de la section Ecclesia Dei de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ont reçu un courrier daté du 22 juillet dernier leur indiquant qu’elles relèveraient désormais ordinairement de la Congrégation pour les Instituts du Vie Consacrée et Sociétés de Vie Apostolique comme l’ensemble des communautés érigées canoniquement.

D’après nos informations d’ici à fin octobre, l’ensemble des dossiers de la commission seront transmis à la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique (dont le préfet est le cardinal Joao Braz De Aviz) pour tout ce qui releve de la vie ordinaire des communautés et à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements (dont le préfet est Mgr Artur Roche) pour tout ce qui concerne la liturgie. Seul Mgr Patrick Descourtieux, jusqu’ici en charge de la section Ecclesia Dei, restera à la Congrégation pour la Doctrine de laFoi.

Il est également prévu la publication d’un document d’application du Proprio par la Congrégation désormais en charge des communautés Ecclesia Dei. Annoncé pour la rentrée, il pourrait, toujours selon Messa in Latino, mettre d’autres restrictions.