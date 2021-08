Assassinat du père Olivier Maire à Saint-Laurent sur Sèvre : la CEF communique

Le rwandais Emmanuel Abayisenga, en situation irrégulière, déjà mis en cause pour l’incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020, a tué le père Olivier Maire, supérieur des montfortains de Saint-Laurent sur Sèvre qui l’accueillaient depuis fin mai dernier dans le cadre de son contrôle judiciaire. Il a avoué le meurtre ce lundi dans la matinée en se livrant aux forces de l’ordre, qui ont découvert le corps du prêtre martyr.

Cet ex-bénévole de la cahédrale de Nantes, qui en avait les clés – un des nombreux signes des problèmes récurrents de gestion du diocèse de Nantes, très engagé par ailleurs dans la défense des migrants et la mise à disposition de biens ecclésiastiques, aurait été accueilli chez les Monfortains en Vendée avec l’aval des autorités ecclésiastiques – ces dernières font désormais profil bas.

Le suspect était revenu dans la communauté très récemment après une hospitalisation en psychiatrie courant juillet. Il n’était pas expulsable tant que son contrôle judiciaire était levé – en pratique, tant qu’il n’aurait pas été jugé pour l’incendie de la cathédrale et définitivement condamné. Désormais, il ne sera probablement pas expulsable tant qu’il ne sera pas jugé pour l’incendie de la cathédrale et le meurtre du père Olivier Maire, dont il faudra encore déterminer le caractère prémédité ou non, et l’existence ou non d’antécédents de violence au sein de la communauté par le suspect.

L’évêque de Nantes s’est fendu d’un court communiqué : “En accueillant à la Maison des Missionnaires Montfortains de Saint-Laurent-sur-Sèvre, Emmanuel Abayisenga, il (le père Maire, NDLR) a été fidèle à sa consécration religieuse et au fondateur de sa congrégation, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, qui, tout au long de sa vie, en sillonnant les routes et les chemins de l’ouest de la France, s’est fait le frère de tous, prêchant la miséricorde de Dieu pour tous ses enfants. Le père Olivier Maire aura été fidèle jusqu’à donner sa vie, que Dieu l’accueille en sa paix“.

La CEF communique pour ne rien dire

La CEF est aussi d’une discrétion de violette : voici son communiqué commun avec la CORREF. Cette dernière n’a pas répondu à nos sollicitations, tandis que la CEF renvoie vers l’évêché de Vendée, qui renvoie vers la CEF – il semble que personne n’ait guère envie de commenter les événements, ni le communiqué.

Apprenant l’assassinat du Père Olivier Maire, Supérieur Provincial des Missionnaires Monfortains, la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France expriment leur immense tristesse et leur effroi.

L’auteur de cet assassinat était hébergé par le Père Olivier Maire, il s’est présenté aux gendarmes ce matin même.

Pour l’heure, les circonstances de ce drame ne sont pas connues.

La CEF et la CORREF assurent de leurs prières ses parents, ses proches, les Missionnaires Monfortains, la communauté de la basilique Saint Louis-Marie Grignon de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvres et toute la grande famille religieuse Montfortaine.

Les Pères et les Frères de la Compagnie de Marie (appelés Missionnaires Montfortains) sont présents sur les 5 continents. Ils poursuivent le projet de leur fondateur, évangéliser dans la proximité et l’attention à tous.

La Conférence des évêques de France

La Conférence des religieux et religieuses de France

Le diocèse de Nantes : mal géré depuis des années ?

Sur le Forum Catholique, un liseur revient sur la gestion erratique du diocèse de Nantes ces dernières années, faisant référence entre autre la mise à disposition de biens ecclésiastiques pour des migrants, clandestins ou non (presbytère de Doulon, gymnase Jeanne Bernard à Saint-Herblain, maison des oeuvres rue Turpin transformée en foyer pour migrants), les repas halal servis dans une maison du diocèse aux migrants, le soutien de la direction diocésaine de l’enseignement au changement de sexe d’un professeur d’un lycée privé, la mise en examen de l’ancien directeur de l’enseignement diocésain pour trafic de cocaïne etc.

“Beaucoup de nantais sont tombés de l’armoire deux fois dans cette triste affaire. Certains croyaient que l’incendiaire de la cathédrale était logiquement en prison, alors qu’il était en liberté, nourri, logé, chauffé, éclairé, avec le denier du culte des vendéens, et d’autres sont assez énervés de savoir que les autorités ecclésiastiques se sont impliquées dans ”l’accueil fraternel” du criminel dans une communauté, dont il a tué le supérieur – c’est à dire le responsable dudit accueil“, confie un bénévole d’une paroisse du centre-ville de Nantes, “écoeuré“.

Un autre bénévole paroissial, en immédiate banlieue de Nantes, confie qu’il y a “beaucoup à dire sur la gestion diocésaine. A se demander finalement s’ils sont encore catholiques. Les clés des églises sont confiées à n’importe qui – il n’y avait pas que la cathédrale – et les bénévoles paroissiaux qui distribuent des repas aux migrants sont découragés de leur parler de la foi catholique. Je connais plusieurs bénévoles qui leur parlaient de la religion catholique, qui ont distribué des médailles de la Vierge miraculeuse qui ont été écartés de la distribution et assignés à d’autres tâches, sans plus de contact avec les migrants – dont beaucoup sont musulmans il est vrai“.