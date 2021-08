Mgr Brouwet nommé évêque de Nîmes

Le pape François a nommé ce jour, Monseigneur Nicolas Brouwet, évêque de Nîmes suite à l’acceptation de la démission de la charge pastorale que lui a présentée Monseigneur Robert Wattebled. Monseigneur Nicolas Brouwet était jusqu’à présent évêque de Tarbes et Lourdes. L’autorité sur le sanctuaire de Lourdes lui avait déjà été retirée. En juin 2019, Mgr Antoine Herouard, évêque auxiliaire de Lille et ancien secrétaire général de la Conférence des évêques de France et ancien supérieur du Séminaire français de Rome, a été nommé délégué pontifical pour le Sanctuaire de Lourdes au terme d’une visite canonique menée par Rome.

Le siège de Lourdes, désormais vacant, lui tend désormais les bras…

Ordonné prêtre pour le diocèse de Nanterre le 27 juin 1992, Monseigneur Brouwet fut vicaire, responsable de l’aumônerie de l’Enseignement public à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine et également aumônier du Centre universitaire de Sceaux de 1993 à 1999. Il fut curé des paroisses Saint-Romain et Notre-Dame-des-Bruyères à Sèvres de 1999 à 2006 et doyen de Chaville-Sèvres-Ville d’Avray de 2001 à 2006.

De 2003 à 2008, Monseigneur Brouwet fut délégué diocésain à l’accompagnement des séminaristes.

Entre 2006 et 2008, il fut curé des paroisses Saint-Pierre et Saint-Jacques de Neuilly-sur-Seine et prêtre accompagnateur de l’aumônerie de l’enseignement public de Neuilly.

Nommé évêque auxiliaire de Nanterre en 2008, Monseigneur Brouwet a été consacré évêque le 29 juin 2008.

Il fut évêque de Tarbes et Lourdes entre 2012 et 2021. Son transfert à Nîmes n’est pas une promotion… Faut-il comprendre que la chasse aux évêques conservateurs est désormais ouverte ?

La messe d’installation de Monseigneur Nicolas Brouwet sera célébrée samedi 18 septembre en la cathédrale de Nîmes.

Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Nicolas Brouwet est membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles, en charge de l’accompagnement des mouvements du renouveau charismatique et membre du groupe de réflexion de bioéthique.