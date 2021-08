Amboise, Blois : deux évènements en lien avec Sainte Jeanne d’Arc

Ce 12 août à Amboise, en l’église Saint-Florentin, est organisée une soirée sur le thème de la Vierge Marie dans la mission de sainte Jeanne d’Arc. Cette église se trouve au pied de la vieille ville, sur la rive gauche de la Loire.

Précédée du chapelet et de confessions (18h), elle commence par une messe en l’honneur de la Vierge Marie et de sainte Jeanne d’Arc (18h30), suivie d’une visite commentée de l’église (19h15) et d’une conférence de M. Guy Barrey sur la Vierge Marie dans la mission de Sainte Jeanne d’Arc.

Le lendemain 13 août, à 18h30 dans le parc de l’évêché de Blois a lieu la commémoration du 100e anniversaire de l’érection de la statue de Jeanne d’Arc, avec dépôts de gerbes, chants, remerciements aux donateurs et verre de l’amitié.