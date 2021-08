Avec la nomination de Mgr Brouwet à Nîmes, Uzès et Alès, il y a désormais huit sièges épiscopaux à pourvoir en France et quatre dont le titulaire a dépassé la limite d’âge. Au début de l’année 2021 il y avait en France 16 diocèses vacants ou dont le titulaire avait plus de 75 ans – ou allait les atteindre dans l’année.

Un liseur du Forum Catholique en a dressé la liste, avec entre parenthèses la date depuis laquelle il est vacant :

Sièges vacants :

Saint-Vladimir-le-Grand de Paris des Ukrainiens (depuis le 18 fév. 2019)

Cayenne (26 oct. 2020)

Troyes (28 déc. 2020)

Belfort-Montbéliard (9 janv. 2021)

Le Puy (6 févr. 2021)

Rodez (11 juin 2021)

Tarbes et Lourdes (10 août 2021)

Il manque celui de Metz dont le titulaire Mgr Lagleize vient de démissionner pour raisons de santé. Le décret agréant cette démission – la Moselle est en terre concordataire – a été publié au journal officiel ce 13 août.

Il y a en outre quatre sièges dont l’ordinaire a dépassé la limite d’âge de 75 ans (entre parenthèses, la date anniversaire) :

Saint-Denis de la Réunion (Gilbert Aubry, 10 mai 2017)

Nouméa (Michel-Marie Calvet, 3 avril 2019)

Toulouse (Robert Le Gall, 26 fév. 2021)

Nice (André Marceau, 6 mai 2021)

Par ailleurs dans trois diocèses l’évêque approche de la limite d’âge : Dijon (Roland Minnerath, 27 nov. 2021), Annecy (Yves Boivineau, 21 fév. 2022), Montpellier (Pierre-Marie Carré, 22 avril 2022).