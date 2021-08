Le Cardinal Burke positif au Covid-19

Sur son Twitter, le cardinal Burke indique , en anglais, le 11 août dernier, avoir été testé positif au Covid 19, mais qu’il se repose et est bien soigné.

“Loué soit Jésus-Christ ! Je tiens à vous informer que j’ai récemment été testé positif au virus du COVID-19. Grâce à Dieu, je me repose confortablement et je reçois d’excellents soins médicaux. Veuillez prier pour moi alors que je commence ma convalescence. Faisons confiance à la Divine Providence. Que Dieu vous bénisse.”

Le cardinal Burke, qui n’a pas précisé s’il était ou non vacciné, s’était déjà prononcé à plusieurs reprises contre la vaccination obligatoire, et contre les mesures liberticides censées lutter contre le covid. En décembre 2020, lors d’une homélie au sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe, il s’exprimait ainsi : “il y a aussi le mystérieux virus de Wuhan, à propos duquel les médias nous donnent quotidiennement des informations contradictoires, tant quant à sa nature qu’aux moyens de s’en préserver. Ce qui est clair, cependant, c’est qu’il a été utilisé par certaines forces, hostiles aux familles et à la liberté des nations, pour faire avancer leur programme maléfique. Ces forces nous disent que nous sommes maintenant les sujets de ce qu’on appelle le Great Reset, la “grande réinitialisation”, cette “nouvelle normalité” qui nous est imposée par leur manipulation des citoyens et des nations au moyen de l’ignorance et de la peur“