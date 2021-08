Vatican : l’accès au musée soumis au pass sanitaire

En Italie aussi le gouvernement a mis en place un système de pass sanitaire, nommé Green Pass, censé contraindre la vie quotidienne des non-vaccinés et les pousser à la piqûre. Comme en France, depuis l’annonce de sa mise en place, de nombreuses manifestations ont lieu dans les villes italiennes, à ceci près que bien souvent, la police renonce à empêcher les manifestants de marcher. Le Vatican a décidé de soumettre l’accès à ses musées au pass sanitaire à partir du 6 août.

Le pass sanitaire italien peut être obtenu en étant vacciné, remis du Covid depuis moins de 180 jours calendaires ou avec un test antigénique ou PCR de moins de 48 heures. Il faut par ailleurs réserver en ligne sur ce site. Les musées restent fermés ce 16 août et l’ouverture traditionnelle du dernier dimanche de chaque mois est suspendue.

Contrairement à la France, le pass sanitaire est entré en vigueur dans les restaurants, mais pas sur les terrasses, les cinémas et les musées. Il doit être étendu le 1er septembre aux trains à grande vitesse, aux vols intérieurs et à certaines lignes de ferries. La loi prévoit aussi d’imposer au 1er septembre le pass sanitaire aux professeurs des universités – s’ils ne l’ont pas plus de cinq jours d’affilée, ils pourront être suspendus et leur salaire cessera d’être versé.

Il existe aussi un pass sanitaire particulier à Saint-Marin, république indépendante qui a deux particularités – la population est vaccinée avec le vaccin russe Sputnik, et le pass sanitaire a été établi avec la technologie blockchain.