Diocèse de Lyon : un inventaire du patrimoine religieux en béton

Le magazine d’architecture PAJ-MAG signale un ouvrage intéressant, réalisé par Maryannick Chalabi et Violaine Savereux-Courtin. Elles ont inventorié près de 200 édifices religieux construits au XXe siècle dans le diocèse de Lyon – la totalité du patrimoine concerné, présenté dans un ouvrage avec de nombreuses photos.

“Les contributrices, qui ont adopté un découpage chronologique, réussissent à retranscrire toute cette complexité de manière très claire. Apportant des précisions historiques et géographiques, les textes monographiques soulignent l’originalité de certaines constructions ou reconversions. Chaque église étudiée fait l’objet d’une notice concise et complète, intégrant un descriptif du lieu et de la situation du diocèse. La grande qualité des photos met en valeur les édifices et leur décor“, précise le périodique.

Eglises XXe du diocèse de Lyon, édition Lieux Dits, 352 pages, 39€