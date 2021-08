Metz : une église du XIVe désaffectée à vendre

Située rue Gaudrée dans le quartier d’Outre-Seille, entre l’église Saint-Maximin et l'(ex) Grand Séminaire, l’église Saint-Etienne le Dépenné, du XIVe siècle, est à vendre 812.000 €. Il faut en outre prévoir un million d’euros pour les travaux intérieurs, dans les règles de l’art puisque la façade est classée Monuments Historiques depuis 1982 et la nef depuis 1989. Une stèle gallo-romaine représentant un homme debout est remployée dans un contrefort.

“Cela fait plus de trois siècles que la messe n’y est plus célébrée et que la lueur des cierges ne scintille plus. Désacralisée depuis la révolution française, l’église est ensuite vendue à un particulier. Elle sera en partie démolie en 1807 puis réaménagée: la nef se transforme en habitation et en magasin à bières. Quant au chevet, il devient un entrepôt en 1872. Au fil des siècles, l’église fut vendue et rachetée plusieurs fois. Les propriétaires successifs y firent leurs propres travaux“, précise France 3.

Elle est vide depuis une dizaine d’année, indique Lorraine Actu, qui précise que : “Les personnes intéressées par cette acquisition sont invitées à solliciter Joseph Alessi par mail à joseph.alessi[@]megagence.com ou par téléphone au 06 10 38 19 65“.