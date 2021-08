51èmes Journées Chouannes les 4 et 5 septembre 2021

Les éditions de Chiré vous invitent à leurs 51èmes Journées Chouannes les 4 et 5 septebre prochaines :

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021

Vous devez répondre tous présents ! Ne manquez pas nos cinquante et unièmes Journées Chouannes. Ces deux jours que nous vous proposons vous permettent de rencontrer de nombreux auteurs, et conférenciers, qui toute l’année, se battent pour vos idées. Invitation aux conditions habituelles, comme chaque année.

Un grand parking sera à votre disposition sur place, à « La Caillauderie » 86190 Chiré-en-Montreuil. Voici un plan qui vous permettra de vous rendre à nos Journées Chouannes.

Une participation est demandée à l’entrée (pour couvrir les très gros frais de ces deux jours : sono, électricité, personnel supplémentaire, publicité, matériel divers et varié, mais nécessaire). Il s’agit de 4 € pour une personne et de 6 € pour un ménage ; c’est gratuit pour les moins de 25 ans. Merci pour votre compréhension. Le ticket d’entrée que nous vous remettrons vous servira pour les deux jours.

Programme :

Samedi 4 septembre 2021

9h00 : Messe basse

10h00 : Introduction

10h15 – 10h45 : Comme le dénonce Lectures Françaises depuis des dizaines d’années, dans sa rubrique “Le mondialisme en marche”, Olivier PIACENTINI, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris section Economie et Finances, nous expliquera comment le mondialisme est un mirage.

10h45 – 11h30 : Le rôle des maires pour la restauration de la société, table ronde présentée par Hugo ROUSSEL, conseiller municipal avec la participation de Eric VIAUD, président, et Hervé BIGEARD, secrétaire général de Maires pour le Bien Commun

11h45 – 12h15 : Conférence

12h30 : Déjeuner sur place (Attention : sur réservation impérativement)

– Repas par personne (normal) : 10 € Réservez dès maintenant !

– Repas par personne “soutien” : 18 € Réservez dès maintenant !

– Repas Enfant : 4 € Réservez dès maintenant !

14h00 – 15h00 : Jean LIGENA, présentera une table ronde autour des sujets d’actualité : COVID – VACCINATION OBLIGATOIRE – PASS SANITAIRE, la réduction des libertés, sous tous ses aspects : Médicaux, juridiques et moraux, avec la participation de Gatien LOKOSSOU, docteur en Immunologie, le Père Jean-Dominique FABRE, auteur.

15h00 – 15h30 : Conférence de Bernard GANTOIS sur son tout prochain livre : Démolition, un bilan sans concession sur l’état de la France à paraître aux Editions de Chiré.

15h30 – 16h30 : Pause

16h30 – 17h00 : Conférence de Georges TARTARET : Les royalistes et la théorie du complot. Oui, il y a bien un complot. Il nous est imposé. La bataille est inéluctable et nous allons la gagner.

17h00 – 18h15 : Pause

18h15 – 18h45 : Eric VERHAEGHE auteur d’un livre sur livre Le great reset, nous en présentera les grandes lignes.

19h15 : Renouvellement de la Consécration de DPF au Sacré-Coeur.

19h40 : Apéritif

20h00 : Banquet (Attention : sur réservation impérativement)

– Repas par personne (normal) : 12 € Réservez dès maintenant !

– Repas par personne “soutien” : 18 € Réservez dès maintenant !

– Repas Enfant : 5 € Réservez dès maintenant !

Dimanche 5 septembre 2021

7H00 : Messe basse des organisateurs, par le Père JEAN-MARIE supérieur de la Fraternité de la Transfiguration

9H00 : Messe basse par le Révérend Père ARGOUARC’H de Riaumont.

10H00 : Messe traditionnelle chantée par M. l’abbé Jean-Yves COTTARD

12h00 : Déjeuner sur place (Attention : sur réservation impérativement)

– Repas par personne (normal) : 12 € Réservez dès maintenant !

– Repas par personne “soutien” : 18 € Réservez dès maintenant !

– Repas Enfant : 5 € Réservez dès maintenant !

14h00 – 14h30 : Conférence de Elise HUMBERT sur son nouveau livre Notre-Dame de Pontmain et les maillons de la chaîne d’or

14h30 – 15h00 : Conférence de Bruno GOLLNISCH : Le combat par le livre

15h00 – 16h00 : Pause

16h00 – 16h45 : Conférence de Patrick BUISSON sur son tout dernier livre La fin d’un monde

16h45 – 18h00 : Pause

18h00 – 18h30 : Lettre ouverte des généraux présentée par Claude BEAULEON avec une conférence du général André COUSTOU, un des principaux signataires de la lettre, présumé coupable par le gouvernement et qui a fait partie des six généraux cités à comparaître devant le conseil supérieur d’armée.

18h45 : Conclusion par François-Xavier d’HAUTEFEUILLE et mot spirituel du Père Jean-Xavier

19h30 : Banquet des amis de Chiré (Attention : sur réservation impérativement)

– Repas par personne (normal) : 10 € Réservez dès maintenant !

– Repas par personne “soutien” : 18 € Réservez dès maintenant !

– Repas Enfant : 4 € Réservez dès maintenant !

Chiré

Auteurs présents pendant les deux jours