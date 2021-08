Neuvaine pour demander une bonne issue au Motu Proprio Traditionis custodes

L’abbaye Sainte Madeleine du Barroux a lancé ce 14 août une neuvaine pour que la Très Sainte Vierge obtienne une bonne issue au motu proprio Traditionis custodes.

Neuvaine à Marie qui défait les noeuds

Ô Vierge Marie

Vous que la piété et l’amour de vos enfants invoquent dans le monde entier comme

celle qui défait les nœuds, accordez-nous la grâce de dénouer tous les nœuds

que le Motu Proprio « Traditionis Custodes » a créés dans le monde.

En votre tendresse, regardez favorablement notre Saint Père le Pape et les Évêques,

et accordez-leur la prudence et la sagesse qui animaient Benoît XVI

pour restaurer la paix et l’unité de l’Église.

Faites que tous les chrétiens puissent participer librement

à la grâce de votre Divin Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ,

dans la célébration de la Messe traditionnelle

et la réception du Saint Sacrement de l’Eucharistie.

Ainsi soit-il.