Saumur (49) : la chapelle de l’ancien hôpital et l’église de la Visitation à vendre

Disposant de quatorze lieux de culte, Saumur en Maine-et-Loire peine à tous les entretenir. Deux au moins sont à vendre – il s’agit de l’église de la Visitation (1647) entre les deux ponts et de la chapelle de l’ancien hôpîtal rue Seigneur. Elle aurait du être vendue fin 2020 mais l’acquéreur a renoncé. Quant à l’église de la Visitation, des porteurs de projets désireux d’y faire un restaurant s’étaient manifesté en 2018, mais ne donnent plus de nouvelles.

Il est déjà prévu plusieurs millions d’euros de travaux en l’église Saint-Pierre, 1.20 million d’euros pour le Temple et 1.60 million pour celle des Ardiliers – ces chiffrages de début 2021 ne tiennent pas compte de l’envolée des prix des matériaux (l’acier, l’aluminium et le cuivre ont doublé, le bois a pris 40%) depuis la fin du printemps.

La charge est assez importante du fait des fusions – depuis 1973 Saumur a des communes associées, Dampierre, Bagneux, Saint-Hilaire-saint-Florent et Saint-Lambert des Levées – elles avaient respectivement toutes une église, deux pour Saint-Hilaire saint Florent (Saint-Hilaire évidemment… et Saint-Barthélémy).

L’Eglise de la Visitation, désaffectée en 2018 après avoir été fermée au public en 2008, est mise en vente 70.000 €. Mais le technicien en charge des opérations sur les Monuments Historiques à la ville de Saumur, jean-Luc Renaudin, prévient dans Le Courrier de l’Ouest ce 15 août : “la Visitation est l’édifice qui est le plus en mauvais état et qui pose le plus de problèmes car ses fondations sont imbriquées avec des maisons d’habitation dans un périmètre urbain dense et à proximité d’une école“.

“La toiture est dans un état abominable […] il y a des doutes sur la stabilité de toute la partie haute de l’église […] les chevrons, lattis et sablières sont presque tous abimés“. L’église est dotée d’une rotonde, mais souffre de nombreuses infiltrations. Un échafaudage est disposé dans la nef pour accéder aux parties hautes, des trous béent au-dessus des chapelles.