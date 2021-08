Cimetière de Navarre à Evreux : les morts seront délogés, mais pas oubliés

La mobilisation des associations et d’anciens soignants contre l’arasement et l’oubli de l’ancien cimetière “des fous” de Navarre à Evreux a payé. La déviation passera et les morts seront délogés, mais pas oubliés, annonce Urgences Patrimoine sur son site.

“La forte mobilisation de ces dernières semaines a permis d’orienter la secrétaire générale de la préfecture vers une toute autre décision, puisqu’elle réunira en septembre les principaux acteurs de cette mobilisation, la DRAC, la DREAL et la mairie, afin de prendre une décision collective quant à la façon d’honorer au mieux la mémoire des défunts qui seront tout de même « délogés », puisqu’il n’est plus question de changer le tracé de la déviation. Ça nous le savions, c’est la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas mobilisés contre la déviation, mais contre l’oubli“.

Par ailleurs les défenseurs du patrimoine ont indexé en urgence la totalité du patrimoine de ce cimetière, ce qui devrait favoriser son déplacement en bon ordre et la sauvegarde de la mémoire : “nous remercions“, écrit Urgences Patrimoine, ” Manon Morin qui a « allumé la mèche », grâce à sa pétition, et Anaïs Poitou pour avoir pris la décision d’indexer le cimetière de façon précipitée de peur que les travaux détruisent tout, avant un tel inventaire.

Nous remercions Le président des Gilets Bleu Horizon, Alain Raoul, et Laure Guillaud, la vice-présidente, qui ont de leur côté réussi à retrouver parmi les tombes, celle d’un soldat Mort pour la France et ont participé également à cette indexation, tout comme Manon Morin qui avait fait le déplacement pour l’occasion. Merci également aux personnes qui ont répondu présents à l’appel d’Anaïs, dont une bonne partie de sa famille, sans oublier Alain Desgrez, ancien infirmier de l’hôpital psychiatrique, qui n’a jamais ménagé ses efforts pour permettre à ce cimetière ne ne pas tomber totalement dans l’oubli“.

L’inventaire a aussi permis de retrouver la tombe d’un des aumôniers, “Jean-Charles Lemonnier, né le 18 octobre 1825, ordonné prêtre le 22 décembre 1849 (?), décédé le Vendredi saint 9 avril 1903 après 24 années de ministère d’aumônier de l’asile départemental” d’Evreux.