Gens du voyage : le pèlerinage national à Lourdes annulé

Une fois de plus la peur a triomphé de la Foi. Prévu du 16 au 24 août à Lourdes le pèlerinage national des gens du voyage a été annulé, cette fois en raison de la “quatrième vague” du covid, ce qui suscite des réactions diverses dans le monde du voyage.

L’annulation du pèlerinage des Gens du Voyage à Lourdes (initialement prévu du 16 au 24/08) a suscité de nombreuses réactions. Mgr François Jacolin, évêque de Luçon et référent épiscopal pour cette aumônerie, et le Père Vincent Bedon, aumônier national, en expliquent les raisons et invitent à chacun à être “instrument de paix”.

Dans une vidéo postée sur la page Facebook de l’Aumônerie des Gitans et Gens du Voyage, samedi 14 août, Mgr François Jacolin, évêque de Luçon, regrette : “Cette année, le pèlerinage des Gens du Voyage à Lourdes ne peut pas avoir lieu dans les conditions habituelles”. La pandémie de Covid-19 aura donc eu raison de ce rendez-vous annuel et ce, pour la seconde année consécutive.

On apprend au passage que “trois des quatre responsables de terrains, voyageurs”, ont souhaité l’annulation et que les voyageurs peuvent tout de même se rendre à Lourdes individuellement.

Néanmoins il s’agit aussi d’un coup dur pour l’économie lourdaise, très ralentie depuis un an et demi et le quasi abandon des pèlerinages organisés, ainsi que la première fermeture du sanctuaire depuis sa création.

L’autre grand rassemblement religieux des gens du voyage, organisé par l’église évangélique Vie et Lumière sur un terrain de 160 hectares qui leur appartient à Nevoy dans le Loiret, a lui aussi été annulé pour la deuxième année consécutive après avoir été repoussé de juin au 12 septembre, et ce en raison de la difficulté d’y appliquer le pass sanitaire. Plus de 20.000 voyageurs s’y rendaient avant-Covid.