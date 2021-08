Covid : le cardinal Burke “dans un état grave mais stable”

Selon le bulletin de santé du cardinal Burke, atteint du Covid et hospitalisé en soins intensifs, ce dernier serait sous assistance respiratoire et sédatifs, dans un état grave mais stable.

Jeanne Smits l’a traduit sur son blog : “Depuis le 17 août, Son Éminence est dans un état sérieux, mais stable. Sa famille qui, accompagnée d’une équipe de médecins, prend la responsabilité de toutes les décisions médicales tant que le Cardinal demeure sous sédatif et sous respirateur médical, a grande confiance dans les soins qui lui sont prodigués. Le Cardinal a reçu les sacrements, donnés par des prêtres qui lui sont proches. Il y a plusieurs reliques dans sa chambre”.

Par ailleurs il n’y a qu’une source fiable où seront postées les mises à jour quant à la santé du cardinal Burke : ” Afin de mettre à disposition une source sûre pour les bulletins de santé du Cardinal, la famille a demandé que le Sanctuaire de Notre Dame de Guadalupe – en complément des médias personnels du Cardinal – soit la seule plateforme autorisée pour la diffusion d’informations précises et opportunes. Toute autre annonce risque d’être incomplète ou fausse et pourrait troubler inutilement les esprits et les cœurs de ceux qui sont attachés à Son Éminence”.

Page des bulletins de santé du cardinal Burke ( en )