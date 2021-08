Saint Agapit, patron des enfants qui ont du mal à marcher

Ce 18 août, c’est la fête de saint Agapit, martyr du IIIe siècle à Preneste (Palestrina), martyrisé à quinze ans. Un liseur du Forum Catholique rappelle le souvenir de ce saint oublié, qui bénéficia d’un culte populaire à Rome, mais aussi en Belgique, Normandie ou dans certaines paroisses du pays d’oc (Nefiach, Payrignac).

En Belgique dans l’église Saint Nicolas de Mons, une chapelle est dédiée à saint Agapit, patron des enfants faibles et malades.

Dans l’Eure, écrit le Réveil Normand, la dévotion au saint Agapit est entretenue dans la forêt de Plasnes près de Bernay où des chaussures sont régulièrement portées au saint qu’on prie pour les enfants qui ont du mal à marcher.

En revanche le saint patron de Plouegat en Bretagne semble avoir été aussi saint Agapit ou Agapet – même si d’autres sources citent le saint breton Egat ou Agat… Que l’on invoque aussi pour les enfants… À naître. On le trouve représenté sur une bannière et une statue de cette belle église bretonne – et un cantique breton lui est dédié.

Il était aussi vénéré dans une chapelle de l’église Saint Donatien de Nantes et dans une chapelle à l’emplacement de l’actuelle usine des Batignolles (Haluchere) au nord est de Nantes autour d’un prétendu miracle – non reconnu par les autorités ecclésiastiques – en 1804-1805.

A Pignan dans l’Hérault depuis l’arrivée des reliques du saint en 1861, une procession de la “saint Agapie” a lieu le 5e dimanche de Pâques. Il est vénéré là bas comme le saint patron des enfants et des conscrits.

Le 57e pape, Agapet ou Agapit, décédé en 536, figure aussi parmi les saints ; il fut un adversaire de l’hérésie eutychienne, proche du nestorianisme.

À Saint Maixent l’école l’on conserve le souvenir d’un autre saint Agapit, fondateur d’un monastère sur les bords de la Sèvre en 459 et dont Saint Maixent fut l’élève.

Il existe dans le monde orthodoxe un autre saint Agapit, moins guérisseur près de Vologda assassiné par des bandits en 1584 et fêté, lui, le 21 mai.