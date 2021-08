Le pape François a incité à se vacciner “par amour”… L’évêque émérite de Gap lui répond :

Avec tout le respect que je vous dois, très Saint Père, et au non de la grande admiration que j’ai pour vous, je me me permets de dire qu’il n’est pas de votre responsabilité d’engager les chrétiens à se faire ou non vacciner. Je précise que je suis vacciné. https://t.co/91W7Izkgdv

