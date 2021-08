Autriche : acquisition par la Fraternité Saint-Pie X d’une église à Vienne

C’est une bonne nouvelle pour la Fraternité Saint-Pie X qui a acquis une église renommée à Vienne: l’église des Minimes de Maria Schnee. Outre sa beauté, cette église est bien située dans la capitale autrichienne, ce qui ne peut que faciliter l’apostolat de la fraternité et la venue de fidèles.

Comme l’écrit l’abbé Stefan Frey, le prieur de la fraternité en Autriche:

Depuis 2008, nos fidèles viennois prient intensément à cette intention. Saint Joseph nous a fait attendre et a testé notre patience et notre persévérance jusqu’à l’année qui lui est consacrée.

Mais aujourd’hui, il a répondu de manière surabondante aux nombreuses prières et nous a donné non pas n’importe quelle église, mais l’église des Minimes de Maria Schnee – Marie des Neiges – consacrée à sa très sainte épouse.

C’est l’une des églises les plus renommées, les plus belles et les plus anciennes de la ville de Vienne, sise dans un emplacement de choix, et dont l’importance historique et culturelle ne peut être suffisamment appréciée ! Notre gratitude envers le bon saint Joseph est sans limite ! Comme il entend merveilleusement ceux qui le prient avec confiance et persévérance.

(…)